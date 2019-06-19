Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наглядова рада Ялтинської європейської стратегії вже готує вересневу конференцію; одразу три політичні сили подали документи до Центрвиборчкому для участі в парламентських виборах – Слуга народу, Батьківщина та Європейська солідарність; знайдено мертвим народного депутата Дмитра Тимчука, поліція розглядає три версії – самогубство, вбивство і необережне поводження зі зброєю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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