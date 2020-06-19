Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Шмигаль оголосив про другу хвилю пандемії в Україні, порятунок один – маска, дистанція, дезінфекція; 921 випадок нових заражень, влада думає про чіткіші правила для громадських місць і кращу комунікацію з людьми; Максим Степанов дав велике інтерв’ю; чи дотримуються карантину на ринках і в ресторанах Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.