Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хочете Вишинського – віддайте Сенцова, Україна готова до такого обміну, однак моряків Кремль має повернути без будь-яких умов; ув’язненим в Росії морякам куплять нове житло; останній день для агітації перед виборами в парламент, кандидати використовують його на повну; 10 важливих речей, які з’явились в Україні за часів президенства Леоніда Кучми; в телепроекті нові лідери залишилось троє учасників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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