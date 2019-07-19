Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хочете Вишинського – віддайте Сенцова, Україна готова до такого обміну, однак моряків Кремль має повернути без будь-яких умов; ув’язненим в Росії морякам куплять нове житло; останній день для агітації перед виборами в парламент, кандидати використовують його на повну; 10 важливих речей, які з’явились в Україні за часів президенства Леоніда Кучми; в телепроекті нові лідери залишилось троє учасників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.07.2019)
Факти ICTV. Спорт (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.07.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.07.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка