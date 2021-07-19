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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ накрила велика злива з потужним вітром; в кількох районах штату Каліфорнія не вщухають лісові пожежі; у харківській лікарні помер армієць, який був поранений на передовій 15 липня; Зеленський під час свого візиту до Грузії взяв участь у Батумській міжнародній конференції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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