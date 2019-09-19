Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Брюсселі стартували переговори України, Росії та ЄС про транзит газу. Україна приїхала із козирем; кожен день зі смородом туалету. У Києві жителі одного з районів уже кілька місяців дихають небезпечним аміаком; Рада змінила ГПУ на ОГП; екс-регіонала Євремова випустили з-під домашнього арешту; Аваков хоче взяти Белька на поруки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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