Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.10.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 19.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліцейські з Київщини катували чоловіка за те, що сперечався. Відео оприлюднив очільник ДБР; Суд арештував Олега Гладковського – з правом на заставу в 10 млн грн; гітарист, у якого понад 70 пальців, та барабанщик з чотирма руками. Роботів-музикантів предстали на Interpipe TechFest у Дніпрі; на Львівщині надзвичайна ситуація через опалення; у Києві покажуть виставу з особливими акторами;  скільки коштує оренда авто в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (18.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (18.10.2019)
Факти ICTV. Спорт (18.10.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка