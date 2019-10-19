Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліцейські з Київщини катували чоловіка за те, що сперечався. Відео оприлюднив очільник ДБР; Суд арештував Олега Гладковського – з правом на заставу в 10 млн грн; гітарист, у якого понад 70 пальців, та барабанщик з чотирма руками. Роботів-музикантів предстали на Interpipe TechFest у Дніпрі; на Львівщині надзвичайна ситуація через опалення; у Києві покажуть виставу з особливими акторами; скільки коштує оренда авто в Україні.

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