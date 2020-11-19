Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тотальний локдаун у Європі темпи поширення вірусу зменшив на 10%; на Миколаївщині відкрили після капітального ремонту трасу національного значення Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, яка довго була ганьбою на карті автошляхів; у Маріупольському порту криголам Капітан Білоусов вже готовий до зимової навігації.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.