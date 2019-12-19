Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Сполучені Штати втретє переживають процедуру імпічменту президента, хоча жодного разу у відставку нікого не відправили; уже з 1 січня нашою ГТС керуватиме незалежна компанія; на межі з окупованим Кримом на пункті пропуску Каланчак з’явились комфортні умови для прикордонників і пасажирів; день святого Миколая, а значить у центрі Києва запалають вогні головної ялинки країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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