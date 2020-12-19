Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від сьогодні на всій території України діятимуть нові карантинні обмеження; головну ялинку країни засвітимо в прямому ефірі. На Софійській площі вже все готово до урочистостей; канали групи StarLightMedia знову довели своє лідерство. Ми закрили всю десятку найкращих програм.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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