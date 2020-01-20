Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 років від запеклих боїв за донецьке летовище. Україна вшановує пам’ять загиблих кіборгів; Австралію накрила піщана буря та велетенський град, а в Іспанії та Канаді вирують сніжні шторми; на папері санаторії, а насправді елітні висотки. В Одесі нахабно забудовують узбережжя, а чиновники заплющують очі; коли буде поховання одинадцятьох загиблих в Ірані, півтори сотні переселенців виганяють із санаторію в Пущі-Водиці, і коли закодують телеканали та як мати доступ до улюблених передач.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.