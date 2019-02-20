Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна поминає героїв Небесної сотні – винних у розстрілах і досі не покарали – дві третини втекли до Росії; пільгову реєстрацію євроблях не подовжать, а порушникам загрожують великі штрафи. Скільки доведеться платити; Кремль знову брязкає зброєю. Путін лякає Америку своїми ракетами, водночас новий безпілотник росіян – насмішив півсвіту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.