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Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заявки на 8 тис. грн допомоги від держави приймають через додаток Дія; Росія заборонила польоти над частиною Криму та Чорного моря, а також збільшила кількість винищувачів на окупованому півострові; які переваги та недоліки каркасних будинків; та скільки українці відпочиватимуть у травні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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