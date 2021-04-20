Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заявки на 8 тис. грн допомоги від держави приймають через додаток Дія; Росія заборонила польоти над частиною Криму та Чорного моря, а також збільшила кількість винищувачів на окупованому півострові; які переваги та недоліки каркасних будинків; та скільки українці відпочиватимуть у травні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.