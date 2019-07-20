Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розумні, з відмінною логікою та креативні. Чому варто віддавати дітей на шахи; бунт природи! Кліматичні зміни. Наскільки вони небезпечні; мармуровий сом. Його м’ясо багате на білок та корисні жирні кислоти. Розводять такого сома на аквафермі.

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