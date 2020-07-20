Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нових хворих на Covid-19 менше. Але різкий спалах нині зафіксували в Бердянську; президент представив нового очільника НБУ. Кирило Шевченко розповів про перші кроки на посаді; 4 роки після вбивства Павла Шеремета. Двоє підозрюваних у СІЗО, але багато хто у версію слідства не вірить.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.