Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.07.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нових хворих на Covid-19 менше. Але різкий спалах нині зафіксували в Бердянську; президент представив нового очільника НБУ. Кирило Шевченко розповів про перші кроки на посаді; 4 роки після вбивства Павла Шеремета. Двоє підозрюваних у СІЗО, але багато хто у версію слідства не вірить.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-07-20
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