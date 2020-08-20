Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вже на 10 місці за темпами та кількістю заражень коронавірусом за добу; академіка Бориса Патона поховають у суботу на Байковому кладовищі; список найвпливовіших українців; у пік туристичного сезону перлина Карпат Яремче залишилася без автостанції; наступного року мають реставрувати, добудувати і переобладнати щонайменше 100 культурних об’єктів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.