Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суди обрали запобіжні заходи псевдо-мінеру Бельку і вбивці працівників АЗС Захарову; Верховна Рада взяла на розгляд проект бюджету від уряду; причини пожежі у військовому госпіталі в Луцьку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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