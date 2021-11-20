Факти ICTV — Випуск 18:45 (20.11.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: їхнього вогню боїться сам Путін. Хто вони – молоді лейтенанти, які навчені керувати ударними дронами – байрактарами; дата – яка двічі змінила Україну й українців. Помаранчева та революція гідності; коли діти – лише бажання грошової виплати від держави. Історія жінки, що лишила 9 дітей, а зараз чекає на 10-го.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-11-20
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