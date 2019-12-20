Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська гривня стала світовим лідером за темпами зміцнення; силовикам довелось штурмувати залу суду, де розглядається справа Павла Шеремета, щоб відвезти в СІЗО підозрювану Юлію Кузьменко; аварійність та жахливий стан наших маршруток має пояснення – незаконні схеми, вникнувши в які, стає страшно хто і на чому нас возить; на австралійському острові Різдва – нашестя червоних крабів, природнє бажання розмноження повело в дорогу одразу 120 млн крабів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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