Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Іран визнав, що ракети, які поцілили в український боїнг, були російськими. Розшифрувати ж скриньки не можуть, бо не мають обладнання; на Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорюють кліматичні зміни, Трамп вихваляється економічними здобутками, а росіяни ледь не вбили відомого інвестора; гривня ослабла. Та чи на довго? Прогнози фахівців щодо валютних коливань цього року; нові правила оплати за газ. Тепер українці матимуть дві квитанції і платитимуть за поточний місяць 20-го числа.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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