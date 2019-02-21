Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: СБУ викрила масштабну піраміду з підкупу виборців, яку організували росіяни і очолив український депутат; хто кому ворог. Росія готує Білорусії український сценарій, а НАТО обіцяє захистити від Кремля Америку; Україні потрібна нова економічна стратегія, а влада має поважати бізнес – колишні президенти України дали поради кандидатам.

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