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Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 21.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ще один хворий на коронавірус. Недугу виявили в бізнесмена з Волині. А кількість хворих у світі наближається до трьохсот тисяч; в українських містах масово відмовляються від громадського транспорту і вже з понеділка в Києві курсуватимуть лише спец автобуси; жорсткий карантин – це необхідність. Факти вивчили світовий досвід боротьби з розповсюдженням коронавірусу; на фронті четверо поранених, російські бойовики ведуть активні обстріли. Водночас, на лінії розмежування відсьогодні закривають усі пункти пропуску.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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