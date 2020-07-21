Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Луцьку терорист утримує людей в автобусі вже понад 9 годин. Міністр МВС закликав журналістів бути обережними з коментарями, щоб не дратувати злочинця; на одному з ринків Києва знайшли два вибухових пристрої; Верховна Рада зібралась сьогодні на позачергову сесію. Депутати знизили зелений тариф і взялись за преференції для машинобудівників та за сортування сміття.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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