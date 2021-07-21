Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.07.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну найближчим часом може накрити нова хвиля епідемії коронавірусу; після аварії на хімзаводі Рівнеазот по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об’єктах; комунальні тарифи за опалення і гарячу воду з осені зростуть у столиці та інших містах на 30-40%.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-07-21
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