Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну найближчим часом може накрити нова хвиля епідемії коронавірусу; після аварії на хімзаводі Рівнеазот по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об’єктах; комунальні тарифи за опалення і гарячу воду з осені зростуть у столиці та інших містах на 30-40%.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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