Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розведення військ поставить під загрозу мирних мешканців; волейбол не у залі, а в зошитах. Так у Миколаєві школярі займаються фізкультурою; дві володарки світових премій і Ольга Герасимюк. На львівському книжковому форму письменники представляють новинки.

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