Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна готова до опалювального сезону; рятувальники заспокоюють, що смог у Києві – це сукупність кількох факторів; Лисичанськ на Луганщині четвертий день без води; вітчизняній економіці не вистачає жіночих рук.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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