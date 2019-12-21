Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: газовий контракт з Росією, які об`єми, терміни, умови; Чернівці завалені сміттям, у чому причина і коли місто позбудеться непотребу; кодування каналів на супутнику, як залишити улюблені програми на своєму телевізорі; унікальні ретро мотоцикли в приватній колекції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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