Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Давосі виступив Зеленський. Дорікнув світу за малу стурбованість ситуацією в Україні; смертельний вірус з Китаю наближається до України. У Росії у двох людей підозрюють зараження; Україна відзначає 101 рік Соборності; у нас достатньо електроенергії, але ціни на неї зростають. Влада закликає втрутитись НКРЕ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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