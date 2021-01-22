Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.01.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи знали правоохоронці про існування будинку для літніх людей у Харкові, де через пожежу загинуло 15 мешканців; що треба зробити державі, аби діяльність нелегальних соціальних установ вийшла з тіні; у Тернополі чоловік розстріляв з дробовика дитину, яка каталася на санчатах.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-01-22
Теги: Факти 18.45, Факти ICTV