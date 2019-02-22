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Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 22.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закінчився пільговий період розмитнення євроблях – що робиться на митниці, чи є ажіотаж; тисячі українців на межі смерті, новий закон буквально зупинив трансплантацію в Україні; Хрещатик засипало цеглою. Величезна фура перекинулась прямо на головній вулиці столиці.

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