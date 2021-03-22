Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві не зупинятимуть громадський транспорт на час локдауну, він курсуватиме з дотриманням санітарних норм і наполовину заповненим; наскільки доречні вихідні для вакцинації у сплеск епідемії; клінічні випробування AstraZeneca в Америці довели її безпечність, тому Європа відновлює скасовані щеплення; одеські автодорожники обіцяють повноцінно запустити міст через Хаджибейський лиман.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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