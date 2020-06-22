Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибух у столичній багатоповерхівці, троє загиблих, доля двох досі невідома – версії слідства; в Україні третій день поспіль кількість хворих на Covid-19 зменшується; лікарі та пацієнти харківської лікарні радіаційного захисту відмовляються приймати хворих на коронавірус; Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами, якщо той не поверне чорні скриньки збитого літака.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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