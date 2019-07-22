Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: центральна виборча комісія опрацювала майже 70% електронних протоколів парламентських виборів; у комітеті виборців України заявили, що цьогорічна виборча кампанія стала однією з найбрудніших за всі часи незалежності України; партія Слуга народу вперше в історії України може отримати більшість сама.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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