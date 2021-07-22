Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США і Німеччина заявили, що Північний потік-2 таки добудують. Україна вимагає безпекових гарантій; Росія подала скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини за десятьма пунктами. Серед них звинувачення у катастрофі МН17; негода наробила лиха на Донбасі та затопила Одесу з Мелітополем; у Києві виявили шістьох інфікованих штамом Дельта.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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