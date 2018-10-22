Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже за 10 днів газ для українців подорожчає на 23%, автоматично підвищяться й інші комунальні тарифи, до чого нам готуватись і чому не врятують субсидії; колишнього чоловіка гімнастки Лілії Подкопаєвої Олексія Нагорного підозрюють у співпраці з російською ФСБ; водій автобуса, який віз групу акторів Дизель шоу міг відволіктись від дороги, Марину Поплавську сьогодні поховали в її рідному Житомирі.

Опубліковано Жовтень, 22 в 19:52



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