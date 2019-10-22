Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр-міністр Гончарук привселюдно чистить ряди державного геокадастру; за осінь в Україні назбирується до 2 млн тонн опалого листя; влада хоче перетворити Карпати на туристичний рай; якісна побутова техніка українського бренду – вже реальність.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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