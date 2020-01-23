Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: український сніданок у Давосі. Найвпливовіші люди планети обговорювали перспективи України; президент Зеленський в Ізраїлі має говорити з Путіним про звільнення полонених; держава нарешті порахувала українців. Як це зробили без грошей та ще й в електронному форматі; останні новини з передової; у МОЗ розповіли, чи є небезпечний коронавірус в Україні; чому українці більше купують нові автівки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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