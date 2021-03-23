Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше за всю пандемію в Україні померло від коронавірусу 333 людини; чи поспішати вакцинуватись тим, хто перехворів на коронавірус; Німеччина подовжила карантин до 18 квітня, а на Великдень закриють усе на 5 днів; українські молочники якістю продукції завоювали японський ринок, та на внутрішньому змушені боротися з дешевим імпортом, який зріс на третину.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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