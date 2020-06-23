Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: якби Карпати так нещадно не вирубували – таких страшних наслідків стихії не було б, на Прикарпатті і Буковині жертовні та руйнівні повені, зливи триватимуть і далі; після вихідних знову сплеск і знову багато смертей- за останню добу понад 800 нових випадків коронавірусу, натомість у Києві ресторанам і кав’ярням дозволили обслуговувати клієнтів всередині; рятувальники завершили розбирати завали в зруйнованому будинку на Позняках. Вибух газу забрав 5 життів, тіла всіх жертв знайдено, тепер час вирішувати де жити постраждалим; до Путіна на парад не приїдуть ні Меркель, ні Макрон, ні японський лідер, зате завітають очільники Киргизії, Таджикистану та Узбекистану; карантинні канікули на штрафи за комуналку не означають дозволу не платити, загальний борг споживачів понад 63 млрд, комунальники обіцяють жорсткі санкції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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