Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: безстрокове припинення вогню закінчилося, окупаційна армія відкрила вогонь по ЗСУ; зустріч Президента Володимира Зеленського із силовиками, які звітують про розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета; Руслана Рябошапку розглядають як одного з кандидатів на посаду генпрокурора України, Дмитро Разумков запевнив, що амністії бойовикам не буде.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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