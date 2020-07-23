Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: полтавський терорист відпустив заручника і втік у лісосмугу. Триває спецоперація; суд обрав запобіжний захід луцькому терористу. Свій вчинок Кривош назвав перфомансом; кількість нових хворих на Covid-19 в Україні знову висока; столичний автобусний парк номер 7 занепадає. Про те як автобуси розпродують по запчастинах – в ексклюзивному репортажі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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