Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: харківські волонтери знайшли масове поховання солдатів Другої Світової, загиблих у Барвінківському котлі, тоді за 17 днів ворог вбив 250 тис. наших вояків; у Лос-Анджелесі назвали найкращі телесеріали року – це Чорнобиль та Гра престолів, а на тижні моди в Мілані – Dolce & Gabbana пропонують тваринний принт і жіночні силуети; на Закарпатті сезон паприки, всі будинки немов гірляндами обвішані перцем.

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