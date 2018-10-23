Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відмовили гальма у підйомного крана в центрі Києва і він чавив усе, що йому потрапило під колеса, всього 18 машин; газ більше дорожчати не буде, обіцяє прем’єр Гройсман і гарантує допомогу всім нужденним; Факти поцікавились темпами та ефективністю розслідування скандалу довкола одного з ключових контррозвідників СБУ Семочка.

Опубліковано Жовтень, 23 в 19:49



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