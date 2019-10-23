Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: корупційний скандал у Слузі народу, президент відправляє депутатів на поліграф, САП відкрила кримінальне провадження проти 11 обранців; в Ужгороді спалах небезпечної дифтерії, в обласній інфекційній лікарні вже 15 хворих; українці з’їдають половину своєї зарплати та викидають на смітник 7 млн тон харчів щороку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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