Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кіпр з 1 квітня відкриває кордон для українців, поки ми в червоній зоні; за відсутність масок у людних місцях штраф; спритним забудовникам не дають спокійно спати печерські схили Києва, боротьба точиться за кожний квадратний метр; як в Україні працюють теплиці та чому імпорт овочів переважає у супермаркетах.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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