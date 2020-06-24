Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент вимагає раз і назавжди розв’язати проблему повеней на заході, аби щороку не втрачати людей і гроші, однак раз і назавжди не вийде, вирубаний ліс так швидко не росте; скандал зі шведським меблевим гігантом IKEA, виявляється букові стільці за неповні 400 грн IKEA робить з нелегальної української деревини; в Україні знову рекордна кількість хворих на коронавірус; ЄС не планує відкривати кордони для українців з 1 липня, однак, списки країн переглядатимуть що два тижні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.