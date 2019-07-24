Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій нині відносно спокійно, за минулу добу була одна провокація; ексклюзивне інтерв’ю Олександра Данилюка; українець обігнув планету за 280 днів та може потрапити в книгу рекордів Гіннеса; Борис Джонсон офіційно стане прем’єр-міністром Британії – змінить Терезу Мей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.