Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за минулу добу рекордна кількість госпіталізованих з Covid-19, а кількість нових випадків одна з найвищих за місяць; правоохоронці шукають полтавського терориста і закликають людей не намагатись затримати злочинця самостійно; колись взірцевий об’єкт – нині занепадає. У столичному автобусному парку номер сім усе розпродують по запчастинах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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