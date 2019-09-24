Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вісім українців щодоби Україна втрачає під колесами, наші дороги залишатимуться трасами смерті допоки штрафи будуть смішними, перевірки профанацією, а дороги встелені ямами; палкі промови на захист природи на саміті ООН; хаотична забудова на торфовищах, байдужість екологів та місцевої влади – все це щороку обертається в пожежі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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