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Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Шмигаль розповів, чи збільшаться ціни на газ, опалення та гарячу воду; коронавірус в Україні та світі; ситуація на передовій; на Херсонщині українські військові тренувалися у стрільбах з Буків та інших ракетних комплексів; російська ЦВК затвердила результати парламентських виборів; українську стрічку подали на премію Оскар.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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