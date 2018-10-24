Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як отримати субсидію на комуналку? І кому допомога від держави не світить; цькування дитини в школі батьками і вчителями. А все через те, що мама дівчинки не погодилися платити гроші в фонд класу; вони вибрали Україну, але вимушені виживати в тих умовах, що їм надали. Як живеться вимушеним переселенцям.

Опубліковано Жовтень, 24 в 20:01



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